В России создали окопную сигнализацию для выявления украинских диверсантов

Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов заявил о создании окопной сигнализации под названием «Сигнал», которую будут использовать в зоне СВО для выявления украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
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