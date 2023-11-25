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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин продлил голевую серию до 6 игр, забив «Миннесоте». У него 7+3 на этом отрезке

Ничушкин продлил голевую серию до 6 игр, забив «Миннесоте». У него 7+3 на этом отрезке

Форвард «Колорадо» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2). Его признали 3-й звездой встречи.

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