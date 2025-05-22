Украинские дроны тучей летели к Москве через Брянскую область

Большинство беспилотников, запускаемых с территории Украины, летели через Брянскую область.Опубликованная в украинских Telegram-каналах карта демонстрирует предполагаемые маршруты беспилотников, направляемых накануне на территорию России.
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