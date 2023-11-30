Почти 20 тонн макулатуры отправили на переработку в Санкт-Петербург из Карелии

В ноябре состоялась 33 отгрузка вторсырья с петрозаводской сортировочной станции. Партия макулатуры отправилась на завод переработчикам в Санкт-Петербург, где из нее изготовят упаковочный картон, подложки для яиц, туалетную бумагу и крафт пакеты.
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