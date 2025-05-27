Минприроды запретит упаковку для еды из полистирола

Минприроды планирует запретить пластиковые упаковки для пищевых продуктов, включая упаковку для яиц. Как пояснил замминистра Денис Буцаев, этот материал легко крошится, практически не перерабатывается и загрязняет окружающую среду, пишет "Парламентская газета".