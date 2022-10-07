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Хлеб, лекарства, чипы. Заммэра Москвы Ефимов о том, что производит столица

Москва с гордостью носит звание одного из главных промышленных центров России. Здесь выпускают продукцию, которая востребована во всех регионах нашей страны: от одежды и продуктов питания до банкоматов и препаратов для лечения тяжёлых заболеваний.

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