Хлеб, лекарства, чипы. Заммэра Москвы Ефимов о том, что производит столица

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Москва с гордостью носит звание одного из главных промышленных центров России. Здесь выпускают продукцию, которая востребована во всех регионах нашей страны: от одежды и продуктов питания до банкоматов и препаратов для лечения тяжёлых заболеваний.