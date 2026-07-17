В Европейском союзе официально запретили сексуализировать легкую атлетику показывая легкоатлеток с "нехороших ракурсов".
Запрещено сексуализировать легкую атлетику
Комментарии
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Бендер Задунайский
Там хоть кто -нибудь с целой жопой остался ? Дырявые неадекваты .
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1 м.
Ураганов Иван
Совсем плохо с головой у гейропейцев 😂😂😂😂😂😂😂
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1 м.
vitaliy tabachenkov
Кому-то и морда Хищника вполне подходит... Теперь встал главный вопрос: что делать с атлетикой тяжелой?
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1 м.
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