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Запрещено сексуализировать легкую атлетику

Запрещено сексуализировать легкую атлетику

В Европейском союзе официально запретили сексуализировать легкую атлетику показывая легкоатлеток с "нехороших ракурсов".

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Там хоть кто -нибудь с целой жопой остался ? Дырявые неадекваты .
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1 м.
Ураганов Иван
Совсем плохо с головой у гейропейцев 😂😂😂😂😂😂😂
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1 м.
vitaliy tabachenkov
Кому-то и морда Хищника вполне подходит... Теперь встал главный вопрос: что делать с атлетикой тяжелой?
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1 м.