Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах

В своей соцсети бизнесмен заявил, что усилия администрации президента и Демократической партии в вопросах миграционной политики направлены на то, чтобы изменить баланс сил на предстоящих выборах главы государства.
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