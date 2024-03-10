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Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах

Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах

В своей соцсети бизнесмен заявил, что усилия администрации президента и Демократической партии в вопросах миграционной политики направлены на то, чтобы изменить баланс сил на предстоящих выборах главы государства.

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