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  • Владимир Eвтушенко
    Не разводите демагогию. Никаких последствий тяжёлых от вакцины нет в помине.Руководство ответ...
  • Владимир Eвтушенко
    Такой врач просто не пошёл бы на работу до излечения.Руководство ответ...
  • Владимир Eвтушенко
    Гнида лживая, ты микробиолог* ? Врач хотя бы? Нет! Тог7да зачем лжёшь нагло, гниль антиваксерная?Руководство ответ...

Руководство ответило на "вакцинный бунт" сотрудников скорой

Руководство прокомментировало "вакцинный бунт" сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области.

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Владимир Фердман
По всей видимости у них есть сведения о негативном эффекте предлагаемой вакцины должна быть альтернатива. А власть потеряла доверие своим враньем - Чубайс врал что не будет обвала рубля с благой целью - пожалел старушек. Про пенсионную реформу говорили что ее не будет, а потом провернули с целью удвоить размер пенсий. Когда их удвоят или деньги уже распилили?
Юрий Изместьев
Интересно, демарш под руководством деятеля КПРФ, одобрен лидером КПРФ. И много ли мест где оне могут устроиться на работу?
Вячеслав
А вам то какое дело до них, Юрий? Устроятся, не беспокойтесь.
Юрий Анисимов
Как это прошёл испытания? Третий этап испытаний Спутника завершается в декабре 2021, КовиВак - в декабре 2022. ЭпиВак - вообще не вакцина.
Владимир Eвтушенко
Гнида лживая, ты микробиолог* ? Врач хотя бы? Нет! Тог7да зачем лжёшь нагло, гниль антиваксерная?
Up Upp
Интересно как наказали бабу эпидемиолога которая приехала из-за границы и инфицированной ходила на работу?
Семенков Александр
Никак.
Владимир Eвтушенко
Такой врач просто не пошёл бы на работу до излечения.
Владимир Фердман
Да никто бы не отказался от вакцинации, если бы за негативные последствия от нее была бы определена ответственность и соответствующая компенсация. А так при вакцинации все риски остаются за нами. Если вакцина так хороша и безобидна почему бы не пойти на это
Владимир Eвтушенко
Не разводите демагогию. Никаких последствий тяжёлых от вакцины нет в помине.

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