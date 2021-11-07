Руководство ответило на "вакцинный бунт" сотрудников скорой

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРуководство ответило на "вакцинный бунт" сотрудников скорой Руководство прокомментировало "вакцинный бунт" сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ФердманПо всей видимости у них есть сведения о негативном эффекте предлагаемой вакцины должна быть альтернатива. А власть потеряла доверие своим враньем - Чубайс врал что не будет обвала рубля с благой целью - пожалел старушек. Про пенсионную реформу говорили что ее не будет, а потом провернули с целью удвоить размер пенсий. Когда их удвоят или деньги уже распилили?Юрий ИзместьевИнтересно, демарш под руководством деятеля КПРФ, одобрен лидером КПРФ. И много ли мест где оне могут устроиться на работу?ВячеславА вам то какое дело до них, Юрий? Устроятся, не беспокойтесь.Юрий АнисимовКак это прошёл испытания? Третий этап испытаний Спутника завершается в декабре 2021, КовиВак - в декабре 2022. ЭпиВак - вообще не вакцина.Владимир EвтушенкоГнида лживая, ты микробиолог* ? Врач хотя бы? Нет! Тог7да зачем лжёшь нагло, гниль антиваксерная?Up UppИнтересно как наказали бабу эпидемиолога которая приехала из-за границы и инфицированной ходила на работу?Семенков АлександрНикак.Владимир EвтушенкоТакой врач просто не пошёл бы на работу до излечения.Владимир ФердманДа никто бы не отказался от вакцинации, если бы за негативные последствия от нее была бы определена ответственность и соответствующая компенсация. А так при вакцинации все риски остаются за нами. Если вакцина так хороша и безобидна почему бы не пойти на этоВладимир EвтушенкоНе разводите демагогию. Никаких последствий тяжёлых от вакцины нет в помине.Комментировать
Свежие комментарии