«Факел Ямал» вышел в финал этапа Чемпионата России по пляжному волейболу в Туле

Пляжники «Факела» Олег Стояновский и Илья Лешуков вышли в финал тульского этапа Чемпионата России. Решающий матч состоится 1 июня, в 14:00 по Москве, сообщили в пресс-службе ямальского волейбольного клуба.
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