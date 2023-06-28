Планета отмечает день тропиков 29 июня 2023 года Алла БуроваВнимание разных авторитетных международных организаций к тропикам было привлечено всегда, но особое случилось в 2014 году после доклада об исследованиях этого региона планеты на сессии ООН.
Планета отмечает день тропиков 29 июня 2023 года Алла БуроваВнимание разных авторитетных международных организаций к тропикам было привлечено всегда, но особое случилось в 2014 году после доклада об исследованиях этого региона планеты на сессии ООН.
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