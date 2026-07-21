Auriga Space разрабатывает снаряды против дронов на магнитной левитации

Калифорнийский стартап Auriga Space предлагает альтернативу традиционным методам противовоздушной обороны — электромагнитные ускорители, использующие электричество и бесконтактную магнитную левитацию вместо химических пропеллентов.
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