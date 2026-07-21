Нескучные техно...
СайтЛента технологий
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нескучные технологии

322 подписчика

Auriga Space разрабатывает снаряды против дронов на магнитной левитации

Auriga Space разрабатывает снаряды против дронов на магнитной левитации

Калифорнийский стартап Auriga Space предлагает альтернативу традиционным методам противовоздушной обороны — электромагнитные ускорители, использующие электричество и бесконтактную магнитную левитацию вместо химических пропеллентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии