Эстебан Окон: Разделил подиум с Пьером как в старые добрые времена

AlpineНа Грани При Бразилии заводская команда Alpine сенсационно завоевала двойной подиум. Француз Эстебан Окон занял второе место, а его соотечественник Пьер Гасли финишировал третьим — оба гонщика рады были вновь оказаться в числе призёров.
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