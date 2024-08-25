Латвийский министр отомстила туристу из России за оскорбление Галкина

В Латвии разгорелся скандал, связанный с Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом), когда один из посетителей его концерта, что называется, «затроллил» этого уже подзабытого в России юмориста.
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