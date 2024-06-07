Ограничения на пребывание в лесах Забайкальского края продлены до 27 июня

В Забайкальском крае продолжаются работы по предотвращению лесных пожаров. С 7 по 27 июня ограничено пребывание граждан в лесах некоторых лесничеств, в том числе Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальский, Сретенский, Тунгокоченский, Хилокский, Чернышевский лесничества.