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Антифашист

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Информационная война – тоже война. Почему одержать победу на поле боя уже недостаточно?

Информационная война – тоже война. Почему одержать победу на поле боя уже недостаточно?

Сегодня хотел бы поговорить о недавних трагических событиях в Прилуках и Краматорске, посмотрев на ситуацию с точки зрения информационной войны, в которой Россия, увы, не сказать, чтобы одерживала победу.

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