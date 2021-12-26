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Экс-представитель Госдепа по Украине призвал ввести новые санкции против РФ

Экс-представитель Госдепа по Украине призвал ввести новые санкции против РФ

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты и западные страны должны немедленно ввести санкции против России, чтобы предотвратить её «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки.

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