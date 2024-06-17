Бизнесмен, торговавший поддельным алкоголем в Новоуральске, получил срок

Бизнесмен Денис Глинских из Новоуральска (Свердловская область), продававший сигареты без акцизов и суррогатный алкоголь в местные торговые точки, был условно осужден на 1,6 лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей.
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