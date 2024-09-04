ХАМАС: движению не нужны новые предложения по Газе, нужно надавить на Нетаньяху

Движение ХАМАС заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа, необходимо давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы он выполнил то, что было согласовано.
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