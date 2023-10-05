Председатель Верховного суда России рассказал о деятельности судов по защите предпринимателей

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на XII Международном юридическом форуме Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил о повышенном внимании российских судов к защите интересов бизнеса, в частности, в сфере трансграничного оборота товаров.
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