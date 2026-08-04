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Погибший от удара ВСУ сотрудник ЗАЭС награжден орденом Мужества посмертно

Погибший от удара ВСУ сотрудник ЗАЭС награжден орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара украинского беспилотника.

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