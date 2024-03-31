Финансист Иванова-Швец рассказала, кому повысят зарплаты в апреле

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что повышение зарплат с 1 апреля ждет россиян, которые работают в медицине.
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