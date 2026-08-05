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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл: «Если такая форма «Макларена» распространится и на другие трассы, борьба в чемпионате только обострится»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился ожиданиями от второй половины сезона, отметив, что если « Макларен » подтвердит свой прогресс, то борьба в чемпионате только обострится.

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