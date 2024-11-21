В России планируют запустить схему оплаты покупок по типу Apple Pay

Российские банки заявили о планах запустить схему оплаты покупок через Bluetooth по типу Apple Pay. Старший вице-президент «Сбера» Дмитрий Малых рассказал изданию, что банк планирует выпустить такой сервис во второй половине 2025 года.
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