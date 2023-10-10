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Царьград

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Тарасова прокляла Международный союз конькобежцев за отстранение русских

Тарасова прокляла Международный союз конькобежцев за отстранение русских

Заслуженный тренер Тарасова отреагировала на решение ISU продлить отстранение наших спортсменов.Напомним, ещё весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований русских и белорусских спортсменов.

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