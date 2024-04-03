Симферополь повторил температурный рекорд 77-летней давности

Вчера, 2 апреля, в Симферополе воздух прогрелся до аномальных +28.2 градусов. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщила заместитель начальника ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Вероника Шенгелай.