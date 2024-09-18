Жители Карелии собирают книги для библиотек Запорожской области

В Пряжинском районе отправили первую партию книг для жителей Запорожья, волонтеры уже собирают новую Груз с партией печатных изданий был отправлен в середине сентября в Васильевский район Запорожской области.
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