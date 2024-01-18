Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    Сколько бы денег освободилось! Направили бы больным детям, собирают им по крохам!"Пришло время пол...
  • Юрий Шестаков
    Получается, что мигрантов в стране уже 1 к 10, скоро, вероятно, подъедут ещё миллионов ...-надцать и баланс может ещё...Банды Белгорода п...
  • ДоКа
    А наши запретили бритам ловить рыбу у наших северных берегов. Думаю, это ответка тренировочнаяБританская уловка...

Русским "Гераням" придёт конец. Киев получил очень хитрую систему ПВО

Русским "Гераням" придёт конец. Киев получил очень хитрую систему ПВО

США продолжают передавать Украине различные виды вооружений. Среди них появилась и очень хитрая система ПВО, направленная на уничтожение русских беспилотников "Герань".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Хохол- сдавайся!
Ответить
18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не скажу по этой системе ничего нового но это попытка создания совмещенной сети. Когда то я хотел чтобы у нас была сеть но кому это сегодня при хакерах нужно? Да это попытка создать примитивную сеть а с сетями и тем более примитивными надо уметь бороться или начинать учиться приобретая опыт. Чую алгоритмов пока нет. Но поработают головой там ничего сложного как кажется на первый взгляд. Суть в том чтобы к дешевым локаторам которых у нас легко определяют и тюкают дрбавить в режиме ожидания комплекс. Ну очень дорогой локатор делать его долго. Но старые и дешёвые локаторы что? Что, что?! Легко обмануть. Они дешёвые и проще их обмануть чем уничтожить. Вот именно в этом направлении пускайте свои еврейские мозги. Потому что локаторов будет много.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх