Русским "Гераням" придёт конец. Киев получил очень хитрую систему ПВО

ОТ

Олег Тимофеев

Не скажу по этой системе ничего нового но это попытка создания совмещенной сети. Когда то я хотел чтобы у нас была сеть но кому это сегодня при хакерах нужно? Да это попытка создать примитивную сеть а с сетями и тем более примитивными надо уметь бороться или начинать учиться приобретая опыт. Чую алгоритмов пока нет. Но поработают головой там ничего сложного как кажется на первый взгляд. Суть в том чтобы к дешевым локаторам которых у нас легко определяют и тюкают дрбавить в режиме ожидания комплекс. Ну очень дорогой локатор делать его долго. Но старые и дешёвые локаторы что? Что, что?! Легко обмануть. Они дешёвые и проще их обмануть чем уничтожить. Вот именно в этом направлении пускайте свои еврейские мозги. Потому что локаторов будет много.