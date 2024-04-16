Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН о ЗАЭС и Буче

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на противоречия в заявлениях Организации Объединенных Наций по расследованию инцидентов на Запорожской атомной электростанции и в Буче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии