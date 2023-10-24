Белый дом обеспокоен ситуацией вокруг бюджетного запроса на Украину и Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США обеспокоена ситуацией вокруг запроса на оказание финансовой помощи Украине и Израилю.
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