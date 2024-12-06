Дюков: уверен, что глава судей не причастен к коррупционной истории

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность в том, что глава судей Павел Каманцев не причастен к коррупционному скандалу, однако призвал дождаться итогов расследования.
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