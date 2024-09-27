25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, основной темой которого стало ядерное сдерживание.
«Терпение лидера лопнуло, начнем сразу с апокалипсиса»: Россия разрешила себе ядерный удар по США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Каблучко
Гляделки бы не проглядеть
Ответить
14 час.
САША ЛЕПАЕВ
если до них и сейчас не дойдет. значит с ими вообще не о чем и дальше говорить . просто уничтожить.вот только внутренние предатели у которых все там могут здесь столько натворить делов. ведь они рассчитывают на западе жить. и наворованное непосильным трудом тратить. а ядерная война в их аланы не входит.так что нужно и внутренних врагов изолировать.
Ответить
14 час.
Андрей Якобюк
может убедит, пидоров, разьеб в 0 бриташки, атомом
Ответить
11 час.
Свежие комментарии