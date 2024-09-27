«Терпение лидера лопнуло, начнем сразу с апокалипсиса»: Россия разрешила себе ядерный удар по США

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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр Каблучко
Гляделки бы не проглядеть
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14 час.
САША ЛЕПАЕВ
если до них и сейчас не дойдет. значит с ими вообще не о чем и дальше говорить . просто уничтожить.вот только внутренние предатели у которых все там могут здесь столько натворить делов. ведь они рассчитывают на западе жить. и наворованное непосильным трудом тратить. а ядерная война в их аланы не входит.так что нужно и внутренних врагов изолировать.
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14 час.
Андрей Якобюк
может убедит, пидоров, разьеб в 0 бриташки, атомом
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11 час.

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