В Оренбургской области в рамках месячника правовых знаний инспектор ПДН встретилась со школьниками

Старший инспектор ПДН ОМВД России по Саракташскому району Ирина Халина в рамках месячника правовых знаний провела профилактические мероприятия с учащимися МОБУ «Бурунчинская СОШ», МОБУ «Старосокулакская СОШ» и МОБУ СОШ № 2 п.
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