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Ученые считают, что картошка фри может быть причиной депрессии

Ученые считают, что картошка фри может быть причиной депрессии

Исследовательская группа из города Ханчжоу в Китае выяснила, что частое употребление картошки фри связано с повышением возникновения психологических расстройств.

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