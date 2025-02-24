Россия остается открыта для мирных переговоров по Украине -- пресс-секретарь президента РФ

Москва, 23 февраля /Синьхуа/ -- Россия остается открыта к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, сообщил в воскресенье ТАСС, цитируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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