Председателем СК России дано поручение в связи с публикацией о противоправных действиях мужчины в Кемеровской области

В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в Кемеровской области-Кузбассе мужчина, недавно приобретший гражданство Российской Федерации и уличенный в управлении транспортным средством без соответствующего права, позволил себе оскорбительные высказывания и действия, разжигающие межнациональную ненависть и вражду.