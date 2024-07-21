Председателем СК России дано поручение в связи с публикацией о противоправных действиях мужчины в Кемеровской области

В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в Кемеровской области-Кузбассе мужчина, недавно приобретший гражданство Российской Федерации и уличенный в управлении транспортным средством без соответствующего права, позволил себе оскорбительные высказывания и действия, разжигающие межнациональную ненависть и вражду.
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