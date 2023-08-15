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"Киргиз" из зоны СВО. Мигрант готов был отдать жизнь за русских

"Киргиз" из зоны СВО. Мигрант готов был отдать жизнь за русских

Фото: Aleksander Polyakov/Globallookpress Мы часто обращаем внимание на мигрантов, которые не хотят жить по законам России.

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Комментарии
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Андрей
парня вытаскивать надо по любому.
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14 час.
Caltar
Никто и не говорит,что все мигранты мрази,разговор идёт только о недоделках,что к нам катят семейство своё пристроить,наши законы не соблюдают и так далее!Вот их и надо пинками гнать из России,но &quot;нашим&quot; чинушам и кому-то из верхов они как-то ближе и это им дарят наше гражданство,а не тем кто к нам,России относится хорошо и готов воевать за это. &quot;Наши&quot; болтуны только на ТВ и могут показывать заботу о ком-то,в реале даже за русских ничего не могут сделать,чтоб не портить отношение с соседними ушлёпками.
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10 час.
Михаил
кто ж его будет вытаскивать, &quot;наши&quot; чинушки уж забыли кто таков.
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6 час.

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