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ВС РФ освободили Святогорск. Зеленский объявил воздушную войну России. На передовой появились дроны-перехватчики — Сводка с фронта 2 сентября

ВС РФ освободили Святогорск. Зеленский объявил воздушную войну России. На передовой появились дроны-перехватчики — Сводка с фронта 2 сентября

Между Россией и Украиной разгорается новый этап противостояния, который аналитики уже окрестили «войной складов».

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