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Тульские новости

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Губернатор Тульской области посетил предприятие «Аурика»

Губернатор Тульской области посетил предприятие «Аурика»

Предприятие «Аурика» поставляет слуховые аппараты более чем в 50 стран мира и участвует в программе корпоративной поддержки рождаемости, выплачивая сотрудникам до 1 млн рублей при рождении детей.

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