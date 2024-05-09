"Мы поколение победителей и не должны подвести!" - глава Новоаннинского района Николай Моисеев поздравил жителей с Великим и святым для всех россиян праздником.
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"Мы поколение победителей и не должны подвести!" - глава Новоаннинского района Николай Моисеев поздравил жителей с Великим и святым для всех россиян праздником.