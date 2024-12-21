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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макмайкл опередил Овечкина в гонке снайперов «Вашингтона». Александр пропустил последние 14 матчей команды

Нападающий «Кэпиталс» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1). Эта шайба стала для канадского форварда 16-й в нынешнем сезоне.

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