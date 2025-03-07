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Учёные предполагают: до 10 метеоров из Альфа Центавры могут достигать Земли ежегодно

Учёные предполагают: до 10 метеоров из Альфа Центавры могут достигать Земли ежегодно

Новая модель межзвёздной активности, разработанная астрофизиками Университета Западного Онтарио, указывает на возможность ежегодного попадания в земную атмосферу до 10 микроскопических метеоров из системы Альфа Центавра — ближайшего к Солнцу звёздного соседа.

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