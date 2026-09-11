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ТАСС

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Минобороны РФ показало кадры освобождения Зоревки в Запорожской области

Минобороны РФ показало кадры освобождения Зоревки в Запорожской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Зоревка в Запорожской области военнослужащими группировки войск "Восток".

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