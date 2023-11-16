Екатерина Варнава на фоне слухов о беременности перестала прятать фигуру

Известная российская актриса, телеведущая и юмористка Екатерина Варнава недавно была замечена на турнире по спортивным бальным танцам, где она появилась в наряде, не скрывающем её фигуру, что привлекло внимание СМИ в свете слухов о её беременности.
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