Что такое пирамида здорового питания и как она работает: мнение экспертов

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Как работает Примеры Вопросы экспертам Главное Эксперты в этом материале: Александра Разаренова, врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии; Маргарита Белоусова, врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье».