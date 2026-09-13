Что такое пирамида здорового питания и как она работает: мнение экспертов

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Как работает Примеры Вопросы экспертам Главное Эксперты в этом материале: Александра Разаренова, врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии; Маргарита Белоусова, врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье».
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