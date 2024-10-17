Тайна сибиряка в лодке с мертвецами: Капитан фрегата раскрывает причины двухмесячного игнорирования Юлия ЧинковаВПоиски трёх путешественников из Бурятии, которые оказались в ловушке на дрейфующем катамаране в Охотском море, затянулись на два месяца и стали настоящей трагедией для их близких и всей общественности.