Тайна сибиряка в лодке с мертвецами: Капитан фрегата раскрывает причины двухмесячного игнорирования Юлия ЧинковаВПоиски трёх путешественников из Бурятии, которые оказались в ловушке на дрейфующем катамаране в Охотском море, затянулись на два месяца и стали настоящей трагедией для их близких и всей общественности.
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