Германия договорилась с Нигерией о поставках газа и "зеленой энергетике"

Нигерийские и немецкие компании во вторник подписали в Берлине два соглашения, которые включают в себя пакт о возобновляемых источниках энергии на сумму 500 миллионов долларов и соглашение об экспорте газа, что еще больше укрепляет экономические связи между двумя странами, сообщил представитель президента.
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