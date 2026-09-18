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Царьград

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Как будем отдыхать в 2027 году: Новогодние каникулы. Майские праздники. Перенос выходных

Как будем отдыхать в 2027 году: Новогодние каникулы. Майские праздники. Перенос выходных

Представлен официальный календарь рабочих, выходных и праздничных дней на 2027 год. Закреплён этот производственный календарь правительственным документом.

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