РПЦ в ответ на декларацию Ватикана призвала участников однополых союзов к покаянию

Русская православная церковь (РПЦ) призывает участников однополых союзов обратиться к покаянию. Об этом заявил член библейско-богословской комиссии РПЦ, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), протоиерей Владимир Воробьев в беседе с ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии