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Царьград

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Совпадение? Байден скоропостижно покинул Белый дом и отправился в "отпуск" после провала главной задачи ВСУ

Совпадение? Байден скоропостижно покинул Белый дом и отправился в "отпуск" после провала главной задачи ВСУ

Сообщается, что президент США Байден скоропостижно покинул Белый дом и отправился в "отпуск". Совпадение ли – произошло это в тот же день, 8 августа, когда стали подтверждаться данные о провале главной задачи ВСУ во время вторжения в Курск.

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